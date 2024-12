Alan Patrick é eleito melhor meia do Brasileirão no Bola de Prata

Alan Patrick levou o Bola de Prata com 23 partidas no Brasileirão.

O maestro que conduziu o Inter à Libertadores em 2025, Alan Patrick foi premiado no Bola de Prata como o melhor meia do Brasileirão desta temporada. Savarino, do Botafogo, e Rodrigo Garro, do Corinthians, também foram destaque da posição na premiação.

O capitão do Inter participou de 23 jogos do Campeonato Brasileiro, com oito gols e três assistências, que lhe credenciaram com uma das melhores avaliações como meias no prêmio promovido pelos canais ESPN.