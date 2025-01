A avaliação da direção do Inter sobre a campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Guris do Celeiro de Ases perderam as duas primeiras partidas. Rafaela Frison / Inter

De forma precoce, o Inter deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior após perder as duas primeiras partidas da competição — 1 a 0 para o América de Pedrinhas e 1 a 0 para o Barra-SC. O Colorado ainda empatou com o Flamengo-SP, nesta sexta-feira (10), pela última rodada da fase de grupos.

Desde 2015, o Celeiro de Ases não caía tão cedo na competição de base. Na época, o formato da Copinha era um pouco diferente. Os primeiros colocados de cada grupo avançavam à próxima fase, mas somente os oito melhores segundos lugares se classificavam.

— Pegou a gente de surpresa. A gente não entra para cair na primeira fase. Somos um dos maiores campeões da competição. Temos que ver o que aconteceu e evoluir desportivamente — comentou Luiz Caldas Milano Júnior, diretor geral das categorias de base masculinas do Inter, e analisou:

— No futebol, estamos sempre aprendendo e tendo que fazer algo a mais. O que temos que melhorar é o resultado desportivo. Ficou abaixo e ponto. Não podemos confundir e dizer que o trabalho de base é ruim.

Para esta edição, o Colorado optou por subir sete jogadores da equipe sub-20 para a pré-temporada do elenco profissional do técnico Roger Machado, além disso quatro atletas foram convocados para a Seleção Brasileira da categoria (Henrique Menke, Gustavo Prado, Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias).

— Há quanto tempo não tinha sete atletas que subiam e começavam a temporada no profissional? E outros que subiram no ano passado? O trabalho me parece que está em um rumo importante para o clube. Não podemos esquecer que base é formação, claro que queremos ganhar. Não tenho dúvidas de que o trabalho está ajudando o clube a formar jogadores — completou Milano

Roger tem observado nos primeiros dias de pré-temporada os meias Yago Noal, Bernardo Jacob, Gustavo Santos, o atacante Marlon, o lateral-esquerdo Pablo e o zagueiro Pedro Kauã. Todos podem ganhar oportunidades nas primeiras rodadas do Gauchão.

O Inter estreia no Campeonato Estadual em 22 de fevereiro, às 19h, contra o Guarany de Bagé, fora de casa. O Colorado tenta retomar a hegemonia no futebol do Estado.

