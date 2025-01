Andrigo, William e Keiller: relembre a última eliminação do Inter na Copinha

Em 2015, a equipe que contava com Andrigo também foi desclassificada na primeira fase da Copinha.

Na campanha de 2015, o Colorado ficou na segunda colocação , com seis pontos, mas acabou eliminado .

Num time que contava com nomes como Leo Ortiz, William, Keiller, Bruno Baio e Andrigo , o Inter venceu São Bento-SP e Galícia-BA. Porém, perdeu para o Ituano e foi eliminado de forma precoce.

Campanha do Inter na Copinha 2015

