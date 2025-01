Inter perde a segunda na Copinha e está eliminado com uma rodada de antecedência

Inter perdeu para o Barra por 1 a 0.. Jota Finkler / Inter / Divulgação

Dois jogos, duas derrotas e nenhum gol marcado. O Inter teve mais uma atuação vexatória na Copa São Paulo de Futebol Júnior e perdeu por 1 a 0 para o Barra, nesta terça-feira (7), em Guarulhos.

O resultado ainda não eliminaria a equipe colorada. No outro jogo do grupo, pela segunda rodada, o Inter precisava de uma vitória do América de Pedrinhas contra o Flamengo de Guarulhos, o que não ocorreu. O Colorado está fora da competição.

Como foi o jogo

O Inter demonstrou no primeiro tempo contra o Barra o mesmo repertório abaixo do esperado contra a equipe sergipana na estreia. Para piorar, logo aos 9 minutos, os catarinenses tiveram um escanteio e a bola foi levantada na cabeça do centroavante Lucas Vargas, que desviou no canto direito do goleiro Diego.

A única mudança do técnico Eder Moraes para a segunda partida foi a entrada de Denis no lugar do Guilherme Barbosa, dando mais volume ao meio de campo. E foi justamente o volante quem mais buscou o empate, com chutes de longa distância, mas sem eficácia.

O Barra ainda teve duas boas oportunidades de ampliar, concretizando o seu domínio na primeira etapa da partida.

Etapa final

No segundo tempo, o Inter seguiu com dificuldades para criar e viu o Barra aproveitar bons contra-ataques. No entanto, aos 15 minutos, o autor do gol foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O árbitro entendeu que Lucas Vargas atrapalhou a reposição do goleiro colorado.

Mesmo com um jogador a menos, o Barra não deixou de jogar. O segundo gol quase saiu aos 20 minutos, com Lucas Cirillo. Na sequência, o Inter chegou perto do empate em um lance de bola parada, mas ninguém finalizou o bom cruzamento para a área.

Na reta final, Eder Moraes colocou o time para frente. Mas, assim como durante toda a Copa São Paulo, a principal jogada do time foi a bola cruzada para a área — sem sucesso na concretização.

Restando cinco minutos, o Barra quase ampliou com Gabriel Costa. Ele recebeu com liberdade e finalizou com força, mas acertou a trave. Mesmo com sete minutos de acréscimos, o Inter não conseguiu buscar o empate. Mais do que isso, não chegou nem próximo do gol.