Liberdade: quem decide o que pode ou não pode?

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, anunciou o encerramento de sistema de checagem de fatos.

Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode defender praticamente qualquer coisa. Pode, inclusive, defender ideias nazistas. Mas, se tentar colá-las em prática, vai enfrentar problemas com a Justiça. Já no Brasil, somos mais cuidadosos. Talvez por sermos mais emocionais. Aqui, o foco está muito mais em quem pode se sentir agredido por uma ideia do que no suposto direito absoluto de expressá-la. Gosto mais do nosso sistema. Liberdade tem que ser para todos, na mesma medida.