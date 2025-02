Substituir o petróleo sujo por energia limpa não é uma questão de ideologia, mas de sobrevivência

No mesmo dia do evento com Alcolumbre, Lula participou de um outro, desta vez sobre a COP30 — que será realizada em Belém. Foi quando Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, defendeu veementemente a transição energética e o abandono dos combustíveis fósseis. Sem meias palavras, reafirmou que o futuro deve ser verde. Lula, com cara de paisagem, ouviu como se o assunto não fosse com ele.