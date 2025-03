A cidade que não respeita o tempo

Idosa morreu após ser atropelada por lotação no Centro Histórico de Porto Alegre.

Porto Alegre é, cada vez mais, uma cidade de pessoas idosas . Os dados são do IBGE: 21% dos moradores da capital têm 60 anos ou mais. São 292,2 mil pessoas, gente suficiente para definir uma eleição, inclusive para prefeito.

Apesar da eloquência dos dados, a cidade faz de conta que eles não existem . Calçadas mal cuidadas, placas e avisos em locais públicos com letras pequenas demais e atendentes sem treinamento para compreender os consumidores maduros são apenas alguns exemplos. Um dos mais cruéis, porém, está na engenharia de trânsito. Notícia desta semana :

“Uma mulher, de 70 anos, morreu após ser atropelada por um lotação no Centro Histórico de Porto Alegre. A vítima, identificada como Silvia Lucilia Sanches Cardoso, foi atingida pelo veículo por volta das 13h20min da tarde desta terça-feira (11). Ela morreu no local”.

Não conheço as circunstâncias do acidente, que deverão ser investigadas. Mas a relativa ignorância sobre a árvore não me impede de enxergar a floresta.