Nunca foi tão fácil iniciar uma conexão, mesmo com um desconhecido

Assim como a enchente de meses atrás, a onda de calor se impôs sobre tudo e sobre todos. Não há versões ou discórdia, há apenas sensação. A sede, a irritação, a busca por sombra. Todos compartilhamos as mesmas dores diárias: o ar-condicionado que não dá conta, o desânimo e a insônia das madrugadas quentes. De repente, o que nos separa — política, opinião, crenças — perde espaço para o que nos une: o desejo simples de um vento fresco, de um gole de água gelada, de um respiro em meio ao concreto superaquecido.

Aprendi, muito tempo atrás, que existem alguns temas seguros para iniciar uma conversa, para quebrar o gelo, com o perdão pela metáfora fria. Seja em uma reunião de trabalho ou no elevador. Falar sobre o tempo é um deles. Risco zero. Ninguém se ofende.