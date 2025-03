STF conclui votação e torna Bolsonaro e sete aliados réus por tentativa de golpe de Estado

Primeira Turma do STF conclui o julgamento da denúncia contra Bolsonaro e sete aliados nesta quarta-feira.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réus, nesta quarta-feira (26), o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete denunciados por tentativa de golpe de Estado .

Todos os ministros que formam a Primeira Turma votaram a favor do recebimento da denúncia: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Assim, será iniciada a fase de instrução, com a coleta de provas e depoimentos. O intuito é analisar o mérito das denúncias da PGR.

Somente após uma eventual condenação serão definidas as penas de cada um dos envolvidos. No caso de Bolsonaro, esse tempo pode chegar a 43 anos de prisão.

No total, foram denunciadas 34 pessoas, separadas em grupos pela PGR. O "núcleo crucial" conta com oito citados:

Bolsonaro no plenário

Bolsonaro acompanhou o primeiro dia de julgamento da primeira fileira do plenário da Primeira Turma. Ele foi acompanhado dos advogados e de aliados, como os deputados federais Mario Frias (PL-RJ) e Coronel Zucco (PL-RS).

— Nada se fundamenta nas acusações feitas de forma parcial pela Polícia Federal. Vou estar acompanhando com os advogados agora e, depois, a gente decide o que vai fazer — afirmou.

O voto do relator

Relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes disse nesta quarta-feira que a denúncia da PGR classificou os atos de 8 de Janeiro como "gravíssimos". Durante a leitura do seu voto, o magistrado afirmou que o caso "não foi um passeio no parque":