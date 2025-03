Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado: veja os próximos passos da ação no STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete acusados de tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes. A decisão foi tomada por unanimidade durante a sessão desta quarta-feira (26).

— Com o recebimento da denúncia, os investigados se tornam oficialmente réus de uma ação penal , onde o STF irá deliberar então sobre o mérito das acusações criminais arroladas pela PGR. Ao final deste processo, os ministros então decidirão finalmente pela condenação ou absolvição dos acusados — destaca Cezar Giacobbo de Lima, advogado criminalista e professor de Prática Penal na Ulbra.

Na denúncia apresentada pela PGR e aceita pelo STF, os réus são acusados de: tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, se tornaram réus:

Os oito compõem o chamado "núcleo crucial" da tentativa de ruptura democrática, segundo a denúncia da PGR. No total, 34 pessoas foram denunciados no inquérito .

Rito processual

Com a citação dos réus, tem início a fase de instrução da ação penal. Nesse período, as duas partes — acusação e defesas — iniciam a chamada produção de provas, como o arrolamento de testemunhas.

Na sequência, os próprios réus prestarão seus depoimentos . Por fim, há ainda a apresentação, por escrito, das alegações finais das duas partes, e então a Primeira Turma do STF proferirá a sentença.

Desta decisão poderá ser gerado um recurso. Este recurso, então, seria analisado pelo plenário do STF, que poderá manter ou reformar a decisão da Primeira Turma. No plenário, formado pelos 11 ministros, também prevalece a maioria simples para definir o julgamento.

Não há uma previsão exata de quando a decisão final do julgamento de mérito das acusações deve ocorrer. Segundo se especula em Brasília, o STF deve julgar a ação até o final de 2025, antes do início do ano eleitoral em 2026.