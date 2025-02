Saiba quem são os 34 denunciados pela PGR no inquérito do golpe

Braga Netto e Bolsonaro são apontados como líderes da tentativa de golpe. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Na noite desta terça-feira (18), a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o então vice-presidente general Braga Neto no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. Os dois, conforme a denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, eram os líderes da organização.

"A organização tinha por líderes o próprio Presidente da República e o seu candidato a Vice-Presidente, o General Braga Netto. Ambos aceitaram, estimularam, e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático", diz o documento.

Leia Mais No Congresso, Bolsonaro pede que parlamentares analisem anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro

Além de Bolsonaro e Braga Netto, outros 32 são também denunciados pela trama golpista.

Quem são os 34 denunciados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros Alexandre Rodrigues Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin e deputado federal Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marina Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça Angelo Martins Denicoli Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Bernardo Romão Correa Netto Carlos Cesar Moretzsohn Rocha Cleverson Ney Magalhães Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira Fabrício Moreira de Bastos Fernando de Sousa Oliveira Filipe Garcia Martins Pereira Giancarlo Gomes Rodrigues Guilherme Marques de Almeida Hélio Ferreira Lima Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República Marcelo Araújo Ormevet Marcelo Costa Câmara Márcio Nunes de Resende Júnior Marília Ferreira de Alencar Mario Fernandes Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Nilton Diniz Rodrigues Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira Rafael Martins de Oliveira Reginaldo Vieira de Abreu Rodrigo Bezerra de Azevedo Ronald Ferreira de Araujo Junior Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros Silvinei Vasques Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa, ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro e general Wladimir Matos Soares

Leia a denúncia na íntegra:

Ação planejada, diz denúncia

De acordo com as investigações, o plano teve início em 2021, com os ataques sistemáticos ao sistema eletrônico de votação, por meio de declarações públicas e na internet.

Em julho do ano seguinte, o então presidente da República se reuniu com embaixadores e representantes diplomáticos acreditados no país para verbalizar as conhecidas e desmentidas acusações sobre fraudes nas urnas eletrônicas, na tentativa de preparar a comunidade internacional para o desrespeito à vontade popular nas eleições presidenciais, diz a procuradoria.

O Ministério Público Federal afirma, ainda, que durante o segundo turno das eleições de 2022, foram mobilizados aparatos de órgãos de segurança para mapear e impedir eleitores de votar no candidato da oposição. E as pessoas envolvidas nessa etapa atuavam na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, facilitando os atos de violência e depredação, em 8 de janeiro de 2023.

"Ao não encontrarem falhas no sistema eleitoral, os envolvidos mantiveram o discurso de fraude e mantiveram a militância com os acampamentos montados em frente a quartéis do Exército em várias capitais do país", afirma a PGR.

Em outra frente, a organização criminosa pressionou o Comandante do Exército e o Alto Comando, formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político para impedir que o presidente eleito assumisse o cargo. A denúncia aponta a elaboração de minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional, dentre os quais se cogitava a prisão de ministros do STF.

As investigações revelaram a operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente e do vice-presidente da República eleitos, bem como a de ministro do STF, afirma PGR. O plano teve anuência do então presidente da República.

A violência no dia 8 de janeiro foi a última tentativa, defende a Procuradoria. A organização incentivou a mobilização do grupo de pessoas em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, que pedia a intervenção militar na política.