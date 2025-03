Cantor pernambucano Rafa Diniz morre afogado após saltar no Rio São Francisco

Rafa Diniz se dedicava a carreira musical há cerca de três anos. @rafadinizoficial Instagram / Reprodução

O cantor Jhaimerson Juvenal, mais conhecido como Rafa Diniz, 22 anos, morreu enquanto nadava no Rio São Francisco, na Ilha do Fogo, localizada entre as divisas dos estados de Pernambuco e da Bahia. O caso ocorreu na última sexta-feira (21).

Conforme informações divulgadas pelo g1, o músico sofreu um afogamento após pular na água para um mergulho. Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar as circunstâncias da morte.

Diniz estava no local com parte de sua equipe para estudar o cenário que seria utilizado para a gravação do seu novo EP visual, intitulado Resenha na Ilha. As filmagens estavam previstas para serem realizadas no domingo (23).

O produtor Jhonny Silva disse ao g1 que o cantor resolveu realizar um salto em direção ao rio. Ele teria pulado de uma pilastra da Ponte Presidente Dutra, quando caiu na água e foi levado por uma forte correnteza.

— Ele quis retornar para a pilastra, eu acho, para pular de novo. Quando retornou, uma correnteza pegou ele. A gente percebeu que ele não estava conseguindo sair do lugar, que a correnteza estava prendendo ele. Aí, a gente estava lá em cima da ponte, a gente correu. Correu lá para tentar fazer alguma coisa para buscar ele. Quando a gente chegou lá embaixo, ele já tinha sumido. A gente arrumou um mergulhador. Rodou, rodou, mas não encontrou. Só foi encontrar depois da chegada dos bombeiros — declarou Silva ao portal de notícias.

Quem era Rafa Diniz

Natural de Petrolina, em Pernambuco, Rafa Diniz se dedicava à carreira musical há três anos. Com foco no gênero do arrocha, ele já tinha sete discos lançados. Entre os principais sucessos, estão as canções E Agora Sonho Meu (2025), Aliança (2025), Plantão no Boteco (2024) e Mulher Segura (2023).

No domingo (23), Diniz realizaria a gravação do seu primeiro EP visual.

O músico de deixa esposa e duas filhas crianças.