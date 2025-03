Aline, Diogo e Maike disputam permanência na casa. Fábio Rocha / Globo / Divulgação

Aline, Diego Hypolito e Maike disputam a preferência do público no décimo paredão do BBB 25. A pessoa mais votada será eliminada nesta terça-feira (25).

Enquete do paredão do BBB 25

Zero Hora realiza uma enquete não oficial para saber a preferência do público neste paredão. A apuração funciona como um termômetro do resultado, que será conhecido na terça-feira, mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Como foi a formação de paredão

Tudo começou com Joselma, que conseguiu o poder curinga na sexta-feira (21). O poder marreta lhe deu o direito de tirar uma das duas pessoas emparedadas por Vinícius, após a ligação do Big Fone, no sábado. Ele indicou Eva e Maike. Delma salvou Eva da berlinda.

— Vou salvar a Eva, porque meu coração ainda tem um sentimento muito especial por ela — disse Delma.

No sábado (22), João Gabriel venceu a prova do anjo. Neste domingo, ele escolheu imunizar seu irmão João Pedro.

Vencedora da prova do líder, Renata colocou seis nomes na mira do líder na sexta-feira (21): Aline, Joselma, Vinícius, Vitória Strada, Daniele Hypolito e Diego Hypolito.

A líder escolheu colocar Aline no paredão:

— Não é surpresa, a pessoa que tenho mais conflito aqui na casa é a Aline — disse.

Depois, os participantes foram ao confessionário do BBB 25. Os dois mais votados estariam no paredão.

Com sete votos, Vilma foi a mais votada pela casa. Em segundo, Diego Hypolito, com cinco votos.

Prova bate-volta

Diego Hypolito, Maike e Vilma disputaram a prova. A prova bate-volta teve três fases e exigiu sorte. Maike passou primeiro para a segunda fase, Vilma em seguida.