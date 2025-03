STF remarca para 20 de maio julgamento de militares denunciados por planejar "ações táticas" na trama golpista

O julgamento do caso estava previsto para os dias 8 e 9 de abril, mas a data foi reagendada por Zanin.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) remarcou para os dias 20 e 21 de maio o início do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que envolve o núcleo 3 da acusação da trama golpista durante governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.