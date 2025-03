Prefeito de Santa Maria vai ao encontro de moradores dos bairros 

Rodrigo Decimo foi ao bairro João Luiz Pozzobon no sábado.

Seguindo um exemplo que deu certo em diferentes cidades, o prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, inaugurou neste sábado (29) o projeto Prefeitura nos Bairros, que se estenderá por todas as regiões do município. O objetivo é aproximar a prefeitura da população que mora mais afastada da área central.

Das 9h ao meio-dia, o prefeito e os secretários se instalaram no Bairro João Luiz Pozzobon e atenderam centenas de moradores que apresentaram suas queixas ou tiveram acesso facilitado a serviços da prefeitura, além de acolhimento, apoio e entretenimento.

Um dos espaços mais procurados foi o gabinete do prefeito, que ouviu as reivindicações, entendeu melhor as necessidades e prioridades e recebeu abraços calorosos dos moradores.