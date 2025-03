Starmer e Trump têm conversas 'produtivas' sobre acordo econômico

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente americano Donald Trump falaram sobre negociações "produtivas" entre os dois países em um contato telefônico neste domingo (30), indicou o gabinete do chefe de governo do Reino Unido.

Desde que saiu da União Europeia (UE) em 1º de janeiro de 2021, o Reino Unido sonhava com um acordo comercial com seu grande aliado, o que lhe proporcionaria uma fuga das tarifas aduaneiras americanas que têm como alvo muitos países europeus.

A indústria siderúrgica já está na mira, com tarifas contra as quais Londres não prometeu uma resposta, ao contrário da UE.

Segundo a imprensa britânica, Londres poderia recuar sobre a taxa aos serviços digitais, um imposto que tem como alvo especial os gigantes americanos da tecnologia, para evitar novas tarifas e dar segurança para um acordo comercial com os Estados Unidos.

Durante visita de Starmer à Casa Branca no mês passado, Donald Trump disse que os Estados Unidos e o Reino Unido iriam concluir "um verdadeiro acordo comercial no qual as tarifas não serão necessárias". Mas o compromisso caminha a passos lentos.