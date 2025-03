 Ministério Público e Tribunal de Justiça começam a pagar “licença compensatória” 

Começou a valer no início de março no Ministério Público e no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a mais nova barbadinha para promotores, procuradores de Justiça, juízes e desembargadores. O nome da benesse, nascida de mais um canetaço do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, sem passar pelo Legislativo, chama-se “licença compensatória”.