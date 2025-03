João Pedro passa mal após prova do líder no "BBB 25" e é levado ao confessionário

João Pedro passou mal após a primeira fase da prova do líder no Big Brother Brasil 25 , na tarde desta quinta-feira (20). O participante precisou ser carregado pelos colegas até o confessionário. A prova, dividida em duas etapas, será finalizada à noite, durante o programa ao vivo.

No banheiro da casa, Aline e João Gabriel ajudaram o goiano a se levantar. Maike também prestou apoio e, juntos, conduziram João Pedro para receber atendimento .

— Calma, que eu estou com você — disse João Gabriel ao irmão gêmeo.

Após ser atendido no confessionário, João Pedro voltou para a casa e foi recebido pelos colegas. O brother explicou que sentiu um formigamento que começou no pé e subiu até a coxa antes do mal-estar.