Quem você quer no próximo paredão do "BBB 25"? Vote na enquete GZH

O "BBB 25" começou com 24 participantes; atualmente, restam 13.

O próximo paredão do BBB 25 será formado neste domingo à noite (23). Treze participantes ainda restam no reality.

Renata, a líder da semana , irá escolher seis alvos para ficarem "na mira" até a definição da berlinda. No domingo, ela coloca um participante direto no paredão triplo . Os outros dois serão definidos a partir da votação da casa.

O 12º eliminado do BBB 25 deixará a casa na terça-feira (25).

Quem você quer no próximo paredão?

Vote no brother ou sister que, na sua opinião, merece ir para o próximo paredão.

A enquete funciona como um termômetro da edição , mas não tem relação com as votações realizadas pela Globo.

Quem continua no BBB 25?

Seguem no BBB 25 as duplas Aline e Vinícius, Daniele e Diego Hypolito, Eva e Renata, Guilherme e Joselma e João Gabriel e João Pedro. Vilma, Maike e Vitória Strada já tiveram seus pares eliminados, mas continuam no programa.