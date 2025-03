Final do street feminino do STU Pro Tour terá quatro brasileiras; Rayssa Leal ficou em segundo nas eliminatórias

O Brasil terá quatro representantes neste domingo (23) na final do street feminino do STU Pro Tour. Gabriela Mazetto, Kemily Suiara, Maria Lúcia e, claro, Rayssa Leal.

A tricampeã mundial e duas vezes medalhista olimpica, no entanto, não foi a líder das eliminatórias. Ela passou com a segunda maior nota no geral (70,71) e ficou atrás apenas da espanhola Daniela Terol, que fez 72,18.

Uma cena chamou atenção na última volta da brasileira na semifinal. Com o sol se pondo, a luz natural já não era suficiente para Rayssa andar. Então, as arquibancadas se iluminaram com as luzes de celulares do público.

A final da primeira etapa do circuito também terá uma skatista gaúcha. Natural de Canoas, Maria Lucia avançou na segunda bateria, quando alcançou 52,12 e levantou o público nas arquibancadas da Orla do Guaíba ao som de Baitaca.

— É incrível competir aqui no Rio Grande do Sul e representar todos os gaúchos. Vou dar meu melhor amanhã e conto com a torcida — disse a adolescente enrolada em uma bandeira do Estado.

Além da espanhola, líder das eliminatórias, a outra estrangeira “intrusa” na final será a japonesa Aoi Uemura.

Na final, as seis skatistas competem em três voltas de 45 segundos + 15 segundos para a execução de uma melhor manobra, a Best Trick. Na terceira volta, há a chance de rebate na melhor manobra. A campeã será aquela com a melhor nota (volta e manobra juntas).

Programação de domingo