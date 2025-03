Aline, Diego Hypolito estão no paredão.

Aline, Diego Hypolito e Maike estão no 10º paredão do BBB 25 . Uma enquete realizada por GZH mede a temperatura da votação e indica uma disputa acirrada entre dois participantes.

A eliminação ocorre nesta terça-feira (18) , no programa previsto para começar às 22h25min.

A enquete funciona como um termômetro do resultado , mas não tem relação com a votação realizada pela Globo.

Quem será eliminado do BBB 25?

Às 16h desta terça-feira (25), Aline aparece como possível eliminada do reality show na enquete feita por GZH. Maike aparece logo atrás, também com alta porcentagem. Já Diego Hypolito tende a passar ileso neste paredão.

Como foi a formação de paredão

Tudo começou com Joselma, que conseguiu o poder curinga na sexta-feira (21). O poder marreta lhe deu o direito de tirar uma das duas pessoas emparedadas por Vinícius, após a ligação do Big Fone, no sábado. Ele indicou Eva e Maike. Delma salvou Eva da berlinda.