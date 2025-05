Canal Viva muda de nome e terá novidades na programação; veja detalhes

"Guerreiros do Sol" será a nova produção original Globoplay. reprodução / instagram

As novelas passarão a ganhar um novo espaço na televisão brasileira. O Canal Viva, prestes a completar 15 anos, passará por uma transformação. Rebatizado de Globoplay Novelas, a programação do canal será dedicada 100% aos folhetins.

Além dos clássicos que marcaram a dramaturgia da Globo, também serão exibidas novas produções e novelas internacionais.

Nova produção

Novela original Globoplay estreia em 11 de junho. Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

A mudança será marcada por Guerreiros do Sol, a nova produção original Globoplay que estreia na plataforma de streaming e no Globoplay Novelas em 11 de junho.

Criada por George Moura e Sergio Goldenberg, a trama se passa nos anos entre 1920 e 1930, inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, além de outros casais do cangaço que cruzaram o nordeste brasileiro.

No elenco estão Isadora Cruz, Thomás Aquino, Alinne Moraes, Irandhir Santos, Nathalia Dill, Alice Carvalho e Alexandre Nero. A direção artística é de Rogério Gomes.

Quatro faixas e batalhas temáticas

"Além do Tempo", de 2015, será a primeira reprise inédita do canal. Globo / Divulgação

O novo canal terá quatro faixas a mais do que havia na programação do Viva. A primeira faixa será ocupada pela novela Além do Tempo, que nunca foi reprisada pela TV Globo. A novela turca Hercai e o folhetim mexicano Amor Invencível ocuparão outras duas, com Guerreiros do Sol completando a programação diária.

Outra novidade serão as chamadas "batalhas temáticas", que deixarão o público escolher quais novelas serão as próximas exibições do canal. Tatiana Costa, diretora de Gestão de Conteúdos Digitais & Canais Pagos, explica como funcionará a dinâmica.

— É uma disputa entre duas novelas de grande sucesso que tiveram algo em comum. Vamos começar com uma batalha de Helenas do Manoel Carlos: a Helena vivida por Regina Duarte em Por amor, que troca o seu próprio bebê com o neném natimorto da filha, e a Helena interpretada por Vera Fischer em Laços de família, que abre mão de uma grande paixão também por causa da própria filha. O público poderá votar no seu título preferido em uma enquete do gshow, que será aberta em breve — disse.