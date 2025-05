Juliette é a nova integrante do Saia Justa

A ex-BBB, milionária e cantora, agora também é apresentadora. @juliette Instagram / Reprodução

A cantora Juliette, fenômeno nas redes sociais e campeã do Big Brother Brasil 21, é a mais nova contratação da Globo, para o programa Saia Justa no GNT. Ela passa a integrar a equipe ao lado da âncora Eliana, da recém-chegada Erika Januza, de Bela Gil e Tati Machado, a partir de 14 de maio.

Depois de sair do BBB milionária e aclamada, Juliette trilhou carreira na música. Agora, volta à Globo não só com lugar marcado no sofá do Saia Justa, mas também passa a integrar o elenco de talentos agenciados comercialmente pela Globo, através da ViU, área que gerencia projetos publicitários em marketing de influência.

A paraibana, de Campina Grande, é dona de uma legião de fãs e uma das personalidades brasileiras mais seguida nas redes sociais. Com talento e versatilidade comprovados como advogada, maquiadora, cantora, apresentadora, influenciadora digital e empresária brasileira, agora, estreia na função de apresentadora.

— Estou muito feliz de estar de volta à Globo, lugar onde tudo começou e me trouxe tantas alegrias. Agora, vou dar meu melhor e retribuir ao público tudo que recebi. O Saia Justa era um sonho antigo e vai ser uma honra compor o elenco de um programa tão visionário e atual, ao lado dessas mulheres maravilhosas. Chego para contribuir neste programa que promove debates tão necessários. Me sinto realizada — comemora Juliette.

Nova temporada

A partir do dia 14, o Saia Justa volta ao ar com cinco mulheres que se juntam para trocar ideias sobre temas atuais e do universo feminino, cada uma com suas experiências e pontos de vista únicos. A chegada da nova integrante reforça a proposta do programa de sempre se reinventar e abrir espaço para diferentes vozes femininas.

Nesta nova fase, o Saia continua sendo um lugar de conversa leve, acolhedora e cheia de reflexões, sem perder o bom humor e as trocas que inspiram. Com direção de Tatiana de Lamare, os episódios inéditos vão ao ar todas as quartas-feiras, às 22h30min, no GNT e também no Globoplay, no plano Premium.