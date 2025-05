Em edição especial, mães de Marco Matos e Cristina Ranzolin substituem os filhos na abertura do "Jornal do Almoço"

Marco e Cris receberam suas mães, Sandra e Yara, no estúdio do "Jornal do Almoço".

Quem assistiu ao Jornal do Almoço , nesta sexta-feira (9), se surpreendeu com a abertura do telejornal da RBS TV: Marco Matos e Cristina Ranzolin deram lugar a Sandra Matos e Yara Ranzolin no início do programa. Para celebrar o Dia das Mães, as mamães dos apresentadores foram convidadas a participar do JA.

Sandra e Yara interagiram, com muita naturalidade e carisma, o tempo todo com os apresentadores e os colunistas do programa, como Rodrigo Lopes e Alice Bastos Neves. Golaço da produção do JA, que, com a presença das mães dos comunicadores no estúdio, aproximou ainda mais o público do conteúdo apresentado no programa.