Lágrimas e escola em luto: a reação da comunidade e da família de pai e filha atropelados por ônibus

Quase diariamente, Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, levava a filha Emanuelle Souza, seis anos, para a escola onde ela estudava, no bairro Colina Verde, em Sapucaia do Sul. No começo da tarde desta segunda-feira (24), percorrendo o caminho que faziam para chegar à instituição de ensino, foram atingidos por um ônibus na Rua dos Sabiás e morreram.

O fato foi registrado a uma quadra de onde fica a Escola Municipal Walmir dos Santos Martins, onde estudava Emanuelle. Placas foram colocadas em frente à instituição de ensino informando seu fechamento temporário em respeito ao luto da família.

Perto dali, em uma casa na Rua Carlos Barbosa, mora a namorada do falecido, que também é mãe da criança, e suas enteadas. Quando a reportagem de Zero Hora chegou ao local, a família se debruçava na varanda com os olhos marejados.

— Ele era um homem bom. Às vezes, quem levava minha irmã para a escola era minha mãe, pois ele não morava aqui. Hoje, como ela não estava bem, ele que foi levar — disse Catiele Souza, uma das enteadas de Toni.

Um outro núcleo da família de Toni foi a Porto Alegre para reconhecer seu corpo, que foi levado para análise do Departamento Médico Legal (DML).

Reação da comunidade

O ônibus da empresa Janiz Transportes estava estacionado em uma parte mais alta da rua. Quando desceu de ré, atingiu, além das vítimas, uma casa de cor vermelha no número 635. A dona do imóvel, Elza Soares de Oliveira Pinheiro, de 71 anos, estava sentada na sacada:

— Foi muito rápido. Por pouco não me pegou, só cortou um pouco da minha perna. Estou até agora sem acreditar — relatou a aposentada, que teve parte da sua casa destruída.

A dona da casa que ficou destruída, Elza Soares de Oliveira Pinheiro, conta que quase foi atingida. Renan Mattos / Agencia RBS

Após o ônibus ser retirado do local pela Guarda Municipal, ficaram os destroços em frente à casa. Taila Andriele Faleiro Afonso, 22 anos, que mora no imóvel ao lado, conta que a menina que morreu estudava com sua filha:

— É um choque muito grande, não fazia nem cinco minutos que eu tinha saído da minha casa com minha filha e dobrado a esquina, podia ter atingido eu e minha filha também.

Já o estudante Carlos Daniel Braga, de 17 anos, foi um dos que retirou os escombros após a batida do ônibus:

— Estava indo para o posto de saúde e vi o acidente. Ajudei a tirar os escombros. Quando vi a criança fiquei mal, muito mal. Vou ficar para sempre com essa imagem na minha cabeça — disse Carlos.

Investigação

O delegado Gabriel Lourenço, da 1ª Delegacia de Sapucaia do Sul, explicou que o motorista do ônibus, um homem de 42 anos, informou à Polícia Civil que, no momento do acidente, ele estava do lado de fora do veículo, esperando a chegada de um passageiro:

— Em um certo momento, ele escutou um barulho de ar e na sequência viu o ônibus descendo. Quando esse veículo iniciou a descida, ele ainda teria tentado segurar o ônibus pelo para-choque, mas não obteve sucesso. Ele caiu e na sequência tentou alertar os transeuntes a respeito da descida do ônibus para que se afastassem — relatou Lourenço.

O motorista está internado no Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia. Conforme a casa de saúde, o quadro do paciente é estável. O delegado Gabriel Lourenço informou que o motorista foi agredido por populares da região que "teriam se revoltado com a cena".

Marcos Silva, de 47 anos, tentou apaziguar a situação e levou o motorista para a frente de sua casa:

— Ele (motorista) correu e gritou para alertar as pessoas de que o ônibus estava descendo. Depois que tudo aconteceu, bateram nele. Eu e alguns vizinhos conseguimos impedir, mas ele foi bastante agredido. Se não parasse, ele ia morrer — disse Marcos.

A Janiz Transportes faz o transporte de funcionários de empresas que moram na Região Metropolitana. A companhia foi criada em 1980 e conta com 150 veículos na frota. Ela atende empresas como Lojas Americanas, Panvel, Dell e Stihl.

Nota da Janiz Transportes

"A Empresa JANIZ TRANSPORTE LTDA., primeiramente, manifesta seu profundo pesar pelo acidente ocorrido hoje, no dia 24 de março de 2025, na cidade de Sapucaia do Sul.

De outro lado, informa que sua prioridade é prestar auxílio as vítimas, familiares e ao seu funcionário.

Informa que está colaborando e continuará colaborando com as investigações e os respectivos órgãos responsáveis.

Ainda, esclarece que o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência.

Por ora, informa que não tem maiores informações, mas reforça seu apoio as vítimas, seus familiares, ao seu funcionário e a população de Sapucaia do Sul.

Neste momento, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas.

Atenciosamente,

Janiz Transporte Ltda.

Canoas, 24 de março de 2025."

Nota da Prefeitura de Sapucaia do Sul

"A Prefeitura de Sapucaia do Sul manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal, Sr. Toni Vanderlei de Souza. Toni era colaborador da secretaria de Municipal de Transporte e Mobilidade. Aos familiares, amigos e colegas, o fraterno abraço da prefeitura de Sapucaia do Sul neste momento de dor e luto."