Mãe e filha que morreram em acidente em Sarandi viajavam para festa de casamento com a família

Raquel Soares da Silva, 38 anos, e Manuela Soares da Silva, 11, são a mãe e filha que morreram depois de colisão frontal na noite de sábado (22) em Sarandi, no norte gaúcho. O carro em que estavam foi atingido por um Corolla que vinha no sentido contrário na BR-386.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Toyota Corolla invadiu a pista e bateu de frente no Uno que transportava a família. No veículo estavam Raquel, Manuela, o pai e outras duas filhas do casal, de cinco e 14 anos.

— Era uma mãe inteiramente dedicada aos filhos — contou Eliseu da Silva, cunhado de Raquel.

Raquel e Manuela moravam com a família em Porto Alegre. Segundo Eliseu, a família ia para uma festa de casamento em Vista Alegre, município a cerca de 80 quilômetros de Sarandi.

— Estamos muito abalados, não sei nem por onde começar. Eu tenho um casal de gêmeos da mesma idade (de Manuela) e eles eram muito unidos, é uma coisa que não tem explicação — lamentou.

Mãe e filha foram sepultadas no cemitério municipal de Ametista do Sul, no norte do Estado.

Sentimento de revolta

Além do luto, a família narra um sentimento de revolta. O motorista do Corolla de 43 anos realizou o teste do etilômetro e, segundo a polícia, o índice era três vezes maior que o limite para caracterizar crime de embriaguez ao volante.

— A filha mais nova ainda nem entende o que aconteceu, está bem complicado. Mas a vida tem que seguir, ele (o pai) tem as outras duas meninas, precisa trabalhar, mas está muito abalado — resumiu Eliseu.