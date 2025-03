Motorista de caminhão é detido transportando carga perigosa na RS-324

Um motorista que transportava carga perigosa na RS-324 , em Marau, no norte do Estado, foi detido na noite de quinta-feira (27), após um acidente.

De acordo com o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Milita (BABM), As equipes localizaram o veículo, pertencente a uma empresa de Concórdia, Santa Catarina, tombado às margens da rodovia.

O veículo de carga transportava galões de tinta e solvente. Com o acidente, a carga inflamável vazou dentro do baú do caminhão, mas não chegou a atingir o solo.