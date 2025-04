Da modernidade do trem à cracolândia: as transformações em uma esquina de Porto Alegre

A esquina das ruas Voluntários da Pátria e da Conceição já foi símbolo do progresso de Porto Alegre. A movimentada estação ferroviária recebia desde os pobres trabalhadores até a elite. Em 1874, o trem ligou a capital gaúcha a São Leopoldo. O primeiro prédio foi substituído pela bonita Estação Castelinho no início do século 20.

Novas estradas férreas conectaram as principais cidades do Rio Grande do Sul ao longo do tempo. O viajante conseguia, por exemplo, sair de Porto Alegre e chegar ao Rio de Janeiro. Em 1913, vindo da capital do Brasil, o ex-presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt foi recepcionado com festa na estação de trem de Porto Alegre.

Como outras áreas do Centro Histórico e dos bairros do 4º Distrito, o ponto da velha estação de trem passou por processo de degradação nos últimos 50 anos. O Castelinho foi destruído em 1971 para dar passagem aos viadutos do Túnel da Conceição.

Devido ao complexo viário, as ruas Voluntários da Pátria e da Conceição já não formam uma esquina com antigamente. O viaduto, no sentido bairro-centro, passa na área da antiga estação de trem. A involução do entorno é gritante.

O ponto que foi símbolo da modernidade, atraindo comércio e hotéis na volta, virou a entrada da cracolândia. A partir daquele local, na Rua Voluntários da Pátria e outras vias, usuários de drogas tomam calçadas de noite e de dia.

Leia Mais Calçadão da Rua da Praia completa 50 anos; veja fotos da inauguração