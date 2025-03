Grêmio quer encontrar um caminho para chegar ao tri

O Grêmio inicia a trajetória no Brasileirão para buscar o tri sob grande desconfiança. Gustavo Quinteros está procurando uma melhor escalação. No momento, é difícil apostar que o Tricolor vai brigar pelo título. Lutar por uma vaga na Libertadores do ano que vem parece ser a possibilidade mais real, apostando nas individualidades do elenco.



O time ainda pode encorpar e ter melhores desempenhos e, por consequência, bons resultados? Claro que sim. Mas ainda há um longo caminho para Quinteros achar a formação ideal.