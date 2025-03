Mãe e filha de 11 anos morrem em acidente de trânsito na BR-386, em Sarandi

Uma colisão frontal envolvendo um veículo que transportava uma família e um carro guiado por um motorista embriagado acabou com a morte de mãe e filha na BR-386, em Sarandi, no norte do Estado. Uma das vítimas é uma menina de 11 anos, que morreu no local. A outra é mãe dela, uma mulher, de 38 anos, que faleceu no hospital, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).