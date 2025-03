"Estamos desolados com a perda", diz sobrinha de homem que morreu em acidente de ônibus em Sapucaia do Sul

Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, levava a filha Emanuelle Souza, seis anos, para a escola quando foi atingido por um ôn ibus desgovernado nesta segunda-feira (24). O acidente, que matou ambos, ocorreu a poucos metros da instituição de ensino, na Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde, em Sapucaia do Sul.

— Estamos desolados com a perda, a ficha não caiu ainda . É uma tragédia enorme — relata a sobrinha Thais Souza, 23 anos.

O caráter humanista da vítima também foi destacado pelo amigo Michel Ornel Pereira, 45 anos, que atua na prefeitura como Guarda Municipal. Ele relembra que a vítima atuou no ano passado auxiliando os afetados pela enchente.

— Era uma pessoa do bem . Ele estava na linha de frente, ajudando as pessoas, trabalhando como motorista, levando alimentos para os bairros mais afetados, entregando doação de roupa e cesta básica — conta.

Souza era servidor municipal da prefeitura de Sapucaia do Sul, onde atuava na secretaria de Transporte e Mobilidade. Nas redes sociais, a prefeitura demonstrou pesar pela perda do colaborador (veja abaixo).

Acidente aconteceu no início da tarde.

O acidente

Souza e a filha Emanuelle caminhavam pela rua quando avistaram o veículo desgovernado. Apesar de tentarem desviar do ônibus, acabaram sendo atingidos . Os dois morreram no local. A menina ficou presa nas ferragens, segundo o delegado.

Além das vítimas, uma casa também foi atingida. Os destroços ficaram em frente à residência após a retirada do ônibus pela Guarda Municipal.

O motorista do coletivo, um homem de 42 anos, está internado no Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul. Ele teria sido agredido por populares que presenciaram o acidente.