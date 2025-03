Motorista diz que tentou segurar ônibus que atropelou e matou pai e filha em Sapucaia do Sul

Acidente ocorreu Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde, no início da tarde. Jean Costa / Agência RBS

O motorista do ônibus que atropelou e matou pai e filha nesta segunda-feira (24) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, teria tentado segurar o veículo com as próprias mãos para evitar o acidente. A afirmação foi feita pelo condutor, de 42 anos, à Polícia Civil.

— Ele (motorista) informou que estava do lado de fora do veículo, esperando a chegada de um passageiro. Em um certo momento, ele escutou um barulho de ar e na sequência viu o ônibus descendo. Quando esse veículo iniciou a descida, ele ainda teria, segundo ele, tentado segurar o ônibus pelo para-choque, mas não obteve sucesso — relatou o delegado Gabriel Lourenço, da 1ª Delegacia de Sapucaia do Sul.

Conforme o delegado, o homem teria caído no chão e na sequência tentado alertar quem estava passando na rua sobre a descida do ônibus para que se afastassem.

O condutor foi agredido por pessoas que presenciaram o acidente e está internado no Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia do Sul. Conforme a casa de saúde, o quadro do paciente é estável.

Como foi o acidente

Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, e a filha, Emanuelle, de seis, caminhavam pela Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde, quando avistaram o veículo desgovernado. Apesar de tentarem desviar do ônibus, acabaram sendo atingidos. Os dois morreram no local. A menina ficou presa nas ferragens, segundo o delegado.

Além das vítimas, uma casa de cor vermelha na rua também foi atingida. Os destroços ficaram em frente à residência após a retirada do ônibus pela Guarda Municipal.

Conforme o delegado, o motorista atuava como condutor há mais de uma década e demonstrou tristeza pela morte das vítimas. Apesar disso, ele é investigado pela polícia no caso.

Preliminarmente, a apuração indica que o veículo estava ligado no momento do acidente. Os resultados dos exames periciais devem indicar se houve falha mecânica.

O ônibus envolvido no acidente é da empresa Janiz Transportes, que faz o deslocamento de funcionários de empresas que moram na Região Metropolitana. A companhia foi criada em 1980 e conta com 150 veículos na frota. Ela atende empresas como Lojas Americanas, Panvel, Dell e Stihl.

Homem afirmou que teria tentando segurar o para-choque do veículo, conforme o delegado. Renan Mattos / Agencia RBS

Nota da Janiz Transportes

"A Empresa JANIZ TRANSPORTE LTDA., primeiramente, manifesta seu profundo pesar pelo acidente ocorrido hoje, no dia 24 de março de 2025, na cidade de Sapucaia do Sul.

De outro lado, informa que sua prioridade é prestar auxílio as vítimas, familiares e ao seu funcionário.

Informa que está colaborando e continuará colaborando com as investigações e os respectivos órgãos responsáveis.

Ainda, esclarece que o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência.

Por ora, informa que não tem maiores informações, mas reforça seu apoio as vítimas, seus familiares, ao seu funcionário e a população de Sapucaia do Sul.

Neste momento, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas.

Atenciosamente,

Janiz Transporte Ltda.

Canoas, 24 de março de 2025."

Nota da Prefeitura de Sapucaia do Sul

"A Prefeitura de Sapucaia do Sul manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal, Sr. Toni Vanderlei de Souza. Toni era colaborador da secretaria de Municipal de Transporte e Mobilidade. Aos familiares, amigos e colegas, o fraterno abraço da prefeitura de Sapucaia do Sul neste momento de dor e luto."