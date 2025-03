Pai e filha de seis anos morrem atropelados por ônibus em Sapucaia do Sul

Segundo a empresa Janiz Transportes, "o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente". Jean Costa

Correção: a criança é filha do homem que morreu e não enteada como publicado entre 15h30min e 16h15min. O texto já foi corrigido.

Um homem e uma criança morreram após serem atropelados por um ônibus no início da tarde desta segunda-feira (24) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O ônibus pertence à Janiz Transportes (leia abaixo a nota na íntegra).

As vítimas eram pai e filha. O homem, de 62 anos, foi identificado como Toni Vanderlei de Souza. A menina, que só teve o primeiro nome divulgado — Emanuelle —, tinha seis anos.

Conforme apurado pela reportagem, Toni estava se preparando para levar a filha à Escola Municipal Walmir dos Santos Martins.

De acordo com moradores, o motorista estava fora do veículo, e o ônibus perdeu o controle e desceu de ré, atingindo uma residência situada na Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde. A casa que teve parte da fachada destruída não é o local onde as vítimas residiam, conforme a Polícia Civil.

"Choque muito grande"

Taila Andriele Faleiro Afonso, 22 anos, que mora na região, conta que a menina estudava com a filha dela:

— É um choque muito grande, não fazia nem cinco minutos que eu tinha saído da minha casa com minha filha e dobrado a esquina, podia ter atingido eu e minha filha também.

O delegado Gabriel Lourenço, da 1ª Delegacia de Sapucaia do Sul, disse que as versões sobre o caso ainda não são contundentes para afirmar se o motorista estava ou não no ônibus:

— O fato é que, em dado momento, o ônibus inicia o deslocamento, o motorista sai em direção aos populares solicitando que saiam da volta, e em dado momento os dois atravessam a calçada e quando percebem o ônibus descendo eles tentam se desvencilhar mas infelizmente o choque acontece. A Polícia Civil está acompanhando o término da perícia para verificar se foi falha mecânica ou do motorista.

O motorista do ônibus, um homem de 42 anos, está internado no Hospital Municipal Getúlio Vargas, em Sapucaia. O delegado Gabriel Lourenço informou que o motorista foi agredido por populares da região que "teriam se revoltado com a cena".

Em nota, a Janiz Transportes informou que "o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência".

A Prefeitura de Sapucaia do Sul emitiu uma nota de pesar na tarde desta segunda-feira (24). Segundo a publicação (leia abaixo na íntegra), Toni Vanderlei de Souza era servidor da Secretaria de Municipal de Transporte e Mobilidade.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Walmir Martins, onde a criança estudava, lamentou a morte e suspendeu as aulas nesta terça-feira (25).

A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil.

Nota da Janiz Transportes

"A Empresa JANIZ TRANSPORTE LTDA., primeiramente, manifesta seu profundo pesar pelo acidente ocorrido hoje, no dia 24 de março de 2025, na cidade de Sapucaia do Sul.

De outro lado, informa que sua prioridade é prestar auxílio as vítimas, familiares e ao seu funcionário.

Informa que está colaborando e continuará colaborando com as investigações e os respectivos órgãos responsáveis.

Ainda, esclarece que o ônibus envolvido no acidente é novo, recém adquirido pela empresa e o motorista é um funcionário experiente e sempre realizou suas atividades com diligência, perícia e prudência.

Por ora, informa que não tem maiores informações, mas reforça seu apoio as vítimas, seus familiares, ao seu funcionário e a população de Sapucaia do Sul.

Neste momento, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares das vítimas.

Atenciosamente,

Janiz Transporte Ltda.

Canoas, 24 de março de 2025."

Nota da Prefeitura de Sapucaia do Sul

"A Prefeitura de Sapucaia do Sul manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor municipal, Sr. Toni Vanderlei de Souza. Toni era colaborador da secretaria de Municipal de Transporte e Mobilidade. Aos familiares, amigos e colegas, o fraterno abraço da prefeitura de Sapucaia do Sul neste momento de dor e luto."