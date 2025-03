Homem de 49 anos morre atropelado na RS-110, em Bom Jesus

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que Freitas estava deitado na estrada no momento do atropelamento. Ele foi atingido por um veículo Renault Megane que transitava no sentido Bom Jesus - Jaquirana. Ao tentar desviar, o motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista, caindo em um barranco no acostamento da rodovia.