Daniel Alves é absolvido da condenação por estupro pela Justiça da Espanha

As informações são do G1. Daniel Alves já estava em liberdade provisória desde o ano passado, quando a Justiça da Catalunha aceitou um recurso de defesa do ex-jogador. Agora, o ex-jogador fica totalmente em liberdade e sem nenhuma acusação na Justiça espanhola.

"O acórdão hoje notificado indica que a decisão recorrida já se referia à falta de fiabilidade do depoimento da autora na parte do relato que podia ser objetivamente verificada por se referir a factos registados em vídeo, “indicando expressamente que o que relata não corresponde à realidade", diz a sentença.

"O tribunal, assim, negou provimento aos recursos do Ministério Público — que requereu a anulação parcial da pena e, subsidiariamente, a majoração da pena para 9 anos — e da acusação particular — que requereu a majoração da pena para 12 anos — e absolveu os acusados, revogando as medidas cautelares impostas e declarando ex officio as custas processuais".