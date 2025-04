Quem matou Odete Roitman? Teste seus conhecimentos sobre "Vale Tudo"

Vilã Odete Roitman não aparecerá no começo da novela. Divulgação / TV Globo

O remake de Vale Tudo estreia nesta segunda-feira (31). A versão original da novela, exibida em 1988, virou um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira.

Zero Hora preparou um quiz sobre Vale Tudo, a fim do telespectador, que já está ansioso pela estreia do remake, testar seus conhecimentos a respetio da novela. Faça o teste abaixo!

Teste seus conhecimentos sobre Vale Tudo

Enredo de Vale Tudo

A história permanece a mesma, apenas com alguns detalhes modificados – que ainda não foram revelados ao público. Na trama, Raquel Accioli (Taís Araújo) perde a casa quando a sua dissimulada filha Maria de Fátima (Bella Campos) vende o imóvel no Paraná para bancar o seu sonho de ser modelo no Rio de Janeiro.

A protagonista então vai à capital carioca para encontrar a filha, acompanhada de Ivan Meirelles (Renato Goés), um empresário por quem acaba se apaixonando.

No Rio, enquanto Raquel se esforça trabalhando de forma honesta, Maria de Fátima tenta, com ajuda de César (Cauã Reymond), conquistar o milionário Afonso Roitman (Humberto Carrão).

Além do dinheiro, o objetivo da sedução é se aproximar de Odete Roitman (Débora Bloch), diretora de uma companhia aérea. Odete também é mãe da artista plástica Heleninha (Paolla Oliveira), que sofre com diversas inseguranças, baixa autoestima e problemas com álcool.

Horário de Vale Tudo

Novela: Vale Tudo

Horário: 21h20min

Onde assistir: TV Globo e Globoplay