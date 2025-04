Tecnologia vem sem bula: o que está por trás de uma trend

Nos últimos dias, as redes sociais se encheram de versões “Ghibli” de fotos de gente como a gente. Rostos comuns transformados em ilustrações dignas dos filmes encantadores do Studio Ghibli , criados por Hayao Miyazaki. A febre foi tanta que Sam Altman, CEO da OpenAI, brincou no X (ex-Twitter): “Descobrimos por que o ChatGPT estava lento hoje — todo mundo estava fazendo imagens Ghibli.”

Essa tendência, que usa inteligência artificial para criar ilustrações no estilo Ghibli, levanta debates sérios sobre autoria, direitos, sustentabilidade e o lugar do humano na criação.

A arte virou filtro

O Studio Ghibli é sinônimo de cuidado, sensibilidade e trabalho artesanal . Seus filmes são feitos à mão, com traços que respiram tempo, cultura e propósito. Ao virar “estilo replicável” por IA, esse traço tão único passa a ser tratado como filtro — algo que qualquer um aplica em segundos. Como a gente faz já há anos no Instagram.

Imagine você, que está lendo esta coluna, se a OpenAI — ou qualquer outra empresa de inteligência artificial — decidisse treinar seus modelos com dados da sua empresa, ou com obras que você criou ou escreveu, e liberasse tudo isso gratuitamente para o mundo inteiro. Como você se sentiria?

IA que aprende sem pedir licença

Dados do AI and Copyright Monitor mostram que mais de 1 bilhão de imagens com estilos protegidos por direitos autorais foram usadas para treinar modelos de IA generativa em 2023 — muitas sem autorização. O Studio Ghibli nunca autorizou o uso do seu estilo nesse tipo de ferramenta.