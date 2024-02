O segundo dia do julgamento de Daniel Alves deixou escancarada a estratégia de defesa do jogador: a culpa foi o excesso de álcool. Todos as testemunhas arroladas pela advogada Inés Guardiola seguiram a mesma linha, de que naquele 30 de dezembro houve bebida demais e perda de controle. Isso se explica porque pelo Código Penal espanhol há uma atenuação do crime caso ele tenha sido cometido sob efeito de álcool ou drogas. Desde que se comprove que o consumo dessas substâncias não tenha sido premeditado para delinquir. Ou seja, Daniel e sua advogada escolheram um caminho duro para enfrentar o Júri. Porém, menos pedregoso.