Quinteros trará sua comissão e já alinha reforços com o Grêmio

O anúncio de Gustavo Quinteros pelo Grêmio é questão de tempo. O técnico já se despediu do Vélez, com direito a mensagem de agradecimento do clube nas suas redes sociais .

Grêmio e Quinteros, no entanto, já trabalham na construção do novo vestiário. O argentino vai trazer sua comissão técnica para a Arena.

Hoje, o clube conta apenas com dois profissionais fixos no vestiário, o auxiliar James de Freitas e o preparador Rogério Dias. Mas, mais do que seus pares de vestiário, Quinteros já começa a desenhar os nomes com os quais pretende contar no time.