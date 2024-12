Palmeiras assombra o mercado e mostra que a distância para Grêmio e Inter só aumenta

Ao todo, o Palmeiras gastará nesses três movimentos R$ 312,9 milhões . Está com o cofre forrado pelas vendas em sequência de Endrick, Luís Guilherme e Estêvão. Mas é assustador para nós, aqui na ponta sul do mundo, ver um clube que disputará o mesmo campeonato em que estaremos gastar metade do orçamento previsto pelo Inter em 2025 e cerca de 60% do previsto pelo Grêmio.

O segundo ponto é que o futebol brasileiro precisa, urgentemente, debater o fair play financeiro. No caso do Palmeiras, nem se trata tanto disso, afinal ele está gastando parte do que arrecadou com vendas. Na regra de gastos, me incomoda mais cofres inflados do dia para a noite, como o do Botafogo. O grande ganho com o fair play seria a ajuda no regramento aos clubes que os ajudaria a fazer o caminho de volta do buraco.