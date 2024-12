Inter alinha acordos para permanências de Mercado e Renê para 2025

Gabriel Mercado (E) se recupera de lesão, enquanto Renê (D) pode ganhar novas chances se Bernabei deixar o clube. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter deve anunciar, nos próximos dias, as permanências de Renê e Mercado para 2025. O clube ainda costura os acordos para confirmar as renovações, mas a continuidade do zagueiro argentina é dada como certa por conta da lesão que o afasta dos gramados até a metade do próximo ano, já a negociação com o lateral-esquerdo está encaminhada.

Os dois jogadores devem renovar seus contratos por mais uma temporada. O zagueiro, por lei, terá seu vínculo ampliado devido à grave lesão sofrida em outubro. O retorno aos gramados deve ocorrer somente na metade do próximo ano. Ele sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo na partida contra o São Paulo, em 22 de setembro, pelo Brasileirão.

A situação envolvendo Renê é a que mais gera debate. De titular absoluto da lateral esquerda do Inter, o jogador foi arquivado após boas apresentações de Bernabei. A direção aguarda a finalização das conversas para a permanência de Bernabei para também anunciar a continuidade de Renê no estádio Beira-Rio.

— O Renê tem números expressivos na posição. São números de top 5 laterais. A gente tem um plano. Já iniciamos as conversas. Ele está adaptado ao clube, é importante no elenco, tem liderança. Vamos tratar deste assunto com carinho — disse o diretor-executivo André Mazzuco.

Mercado, 37 anos, está no clube desde a metade de 2021. Já Renê, 32 anos, desembarcou em Porto Alegre nos primeiros meses de 2022.