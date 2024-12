Situação financeira do Inter afasta meia Oscar do Beira-Rio

Oscar atuava no Shanghai Port, da China. Hector Retamal / AFP

O desejo do Inter em contar com o retorno de Oscar ao Estádio Beira-Rio segue distante. A situação financeira do clube é um dos principais entraves. O meia de 33 anos deixou o Shanghai Port, da China, e está livre para negociar. Ele recebia um salário fora dos padrões brasileiros e, para um retorno ao país, teria de diminuir seus vencimentos mensais.

O salário de Oscar no futebol chinês superava os R$ 2 milhões mensais. Esse valor praticamente inviabiliza uma negociação com o Inter neste momento.

Em contato com pessoas próximas ao meia, a reportagem de GZH recebeu a informação de que o Inter não voltou a procurar o estafe do atleta para um retorno ao Beira-Rio. E que um dos motivos seria justamente a situação financeira vivida pelos gaúchos.

Em março deste ano, o então técnico do Inter, Eduardo Coudet, revelou o interesse do clube no retorno de Oscar. Mas os prejuízos vividos com a enchente inviabilizaram uma investida sobre o jogador de 33 anos.

Fora isso, a vontade de Oscar é seguir atuando no Exterior. Recentemente, em entrevista ao canal ESPN, o ex-meia do Inter revelou que não pretende retornar ao futebol brasileiro neste momento. Oscar atuou nos últimos oito anos no futebol chinês.