Cardeais brasileiros prestam juramento instantes antes do fechamento da Capela Sistina; como funciona o rito

Como funcionou o rito:

— Prometemos e juramos observar com a máxima fidelidade e com todos, clérigos e leigos, o segredo sobre tudo o que de qualquer forma diz respeito à eleição do Romano Pontífice e sobre o que acontece no local da eleição, direta ou indiretamente no que diz respeito ao escrutínio; não violar de modo algum este segredo, nem durante nem depois da eleição do novo Pontífice, a menos que tenha sido concedida autorização explícita pelo próprio Pontífice; nunca dar apoio ou favor a qualquer interferência, oposição ou qualquer outra forma de intervenção pela qual autoridades seculares de qualquer ordem e grau, ou qualquer grupo de pessoas ou indivíduos, possam desejar interferir na eleição do Romano Pontífice.