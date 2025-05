Juro atinge o projetado para o ano; será que agora para?

Com o aumento de 0,5 ponto percentual definido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), a taxa de juro Selic sobe ao patamar que a maior parte do mercado está projetando para o fechamento de 2025: 14,75%. Ou seja, a mão foi pesada, mas pararia agora de elevar o juro. Para as próximas reuniões, que ocorrem a cada 45 dias mais ou menos, o comunicado disse que ainda há incerteza e que o efeito de aumentos anteriores de juro ainda precisa ser observado, pois, como se sabe, ele tem também um "delay" (atraso) para se refletir totalmente na economia.