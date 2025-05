Comissão do Senado aprova convite a presidente da CBF para explicar relação com Gilmar Mendes

A Comissão de Esporte do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (7), um requerimento que convida o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues , para explicar, em audiência pública, "supostas condutas irregulares" e "possível conflito de interesses" em decisão concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes .

O requerimento, de autoria do senador Eduardo Girão (Novo-CE), diz que decisão do STF que manteve Ednaldo no cargo teve Gilmar como relator, e aponta possível conflito de interesses, já que o magistrado é fundador do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), o qual tem parceria comercial para as formações da CBF Academy.