Inter acrescenta posição na lista de reforços para 2025

Ricardo Mathias foi chamado pela seleção sub-20 e perderá o começo do Gauchão. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Aos poucos, o Inter se movimenta no mercado para trazer reforços para a temporada de 2025. O clube projeta trazer principalmente zagueiros para acrescentar peças para o técnico Roger Machado. Porém, atacantes estão na lista. A possibilidade de contratação de um centroavante entrou em pauta para o próximo ano em virtude de diversas circunstâncias.

Borré e Valencia podem ganhar espaço juntos, como ocorreu no final do Brasileirão deste ano. Porém, no decorrer de 2025, eles devem seguir sendo convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 por seus países, podendo desfalcar o clube em algumas partidas.

Outra opção do elenco, Ricardo Mathias foi chamado à seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria entre janeiro e fevereiro, na Venezuela. Assim, o jovem perderá a fase classificatória do Gauchão.

Lucas Alario tem saída encaminhada para o Nacional do Uruguai. Ele deseja atuar com mais frequência e já tem acerto prévio com a direção colorada para deixar o Beira-Rio. Lucca ainda não se firmou entre os titulares e pode ser disponibilizado para empréstimo.

Com isso, a ideia é trazer outro atleta da posição. Alguns nomes são prospectados pelo departamento de futebol e também por emissários no mercado. A ideia é buscar um jogador sem custos elevados e que compreenda a realidade de disputar posição.

Por enquanto, o chileno Eduardo Vargas, de saída do Atlético-MG, é descartado. Ele foi oferecido pelo agente André Cury. A janela de transferências seguirá aberta até o final de fevereiro.

