Atriz gravou um recado para o marido de Eduardo Leite. @EduardoLeite_ / X / Reprodução

Os gaúchos foram surpreendidos na última quinta-feira (19) com a notícia de que a atriz Cate Blanchett, duas vezes vencedora do Oscar, visitou as áreas mais afetadas pela enchente de maio no Rio Grande do Sul.

Como Embaixadora da Boa Vontade da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), ela esteve no Estado entre segunda (16) e quarta-feira (18), e já voltou para o Reino Unido.

Na Capital, a artista participou de um jantar no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza, na noite de terça-feira (17). Ela chegou a provar sagu com creme, uma sobremesa tradicional no RS.

A visita oficial também teve momentos de leveza. Cate gravou um vídeo ao lado de Leite, especialmente para Thalis Bolzan, marido do governador. Na conversa, eles brincaram que tentaram contatá-lo, mas ele não atendeu.

"Tive o privilégio de conversar longamente com ela em um jantar no Palácio Piratini e testemunhar uma simpatia surpreendente. Foi marcante e encantadora a presença dela, e eu precisava dividir um pouco daquele momento com o Thalis… mas ele não atendeu a ligação de vídeo!", escreveu Eduardo Leite, no Instagram.

Cate Blanchett no RS

Segundo a Acnur, Cate participou de encontros com pessoas refugiadas e brasileiros impactados pelas inundações e visitou iniciativas lideradas por refugiados em socorro à população atingida. A atriz esteve em Lajeado, Cruzeiro do Sul e em Porto Alegre, no bairro Sarandi, região da capital, onde a maior parte das moradias ficou debaixo d'água em maio.

No Vale do Taquari, a atriz visitou cidades que foram arrasadas durante a tragédia ambiental.

Cate também se reuniu com o governador Eduardo Leite, segundo a Acnur, para "enfatizar preocupações quanto aos efeitos das mudanças climáticas".