O Rio Grande do Sul é lar para 127.301 migrantes, refugiados e apátridas. A informação consta no Boletim de Saúde do Trabalhador Migrante, do governo do Estado, e leva em conta dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública até março de 2024. Porto Alegre é a cidade mais escolhida para moradia.