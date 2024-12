Prisão de suspeito de esfaquear e matar homem em praça de Bento Gonçalves é convertida em preventiva

Foi convertida em preventiva a prisão do suspeito de esfaquear e matar homem em praça no centro de Bento Gonçalves, na Serra. A informação foi confirmada pelo delegado Éderson Bilhan em entrevista ao Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha.

O caso

O caso de agressão que vitimou Fontes aconteceu por volta do meio-dia, na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central de Bento Gonçalves.

Pessoas que presenciaram a situação relatam que o caso começou quando o preso urinava na parede de um prédio junto à praça. A mulher que estava com a menina viu e começou a discutir com ele. O bate-boca durou cerca de cinco minutos.

Um homem chamou a mulher, para que ela se afastasse. Depois, este mesmo homem deu um tapa no outro, que urinava, por mostrar a genitália.

Investigação

Segundo relato do delegado à Rádio Gaúcha, ainda não é possível confirmar que a confusão teria sido motivada por importunação sexual.

— É um caso que ainda está em apuração. A investigação ainda é incipiente porque o fato foi agora ao meio-dia (de ontem) . Tendo em vista o contexto que a vítima foi socorrida e por ter ficado a tarde toda no hospital, a gente não pôde ouvir pessoas que ali estavam, principalmente os familiares da vítima, que poderiam ser testemunhas importantes, sobretudo sobre a motivação do crime — contextualizou.

Em depoimento à polícia, o homem teria admitido a autoria do esfaqueamento , contudo, negou ter praticado importunação sexual contra a criança. Segundo o relato do suspeito, ele teria apenas urinado na praça.

— Agora, a gente precisa apurar o que ele disse que aconteceu e o que as pessoas estão falando. As imagens mostram como se deu a briga, mas acerca da motivação preliminar, de importunação, a gente não tem. O que temos é versão do suspeito, que foi preso — acrescenta o delegado.