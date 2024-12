Testemunhas contam como homem foi esfaqueado no centro de Bento Gonçalves

Caso ocorreu na Praça Dr. Bartholomeu Tacchini, na área central da cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Uma praça no centro de Bento Gonçalves, em uma das ruas mais movimentadas da cidade, tornou-se cenário de um crime à luz do dia. Perto do meio-dia desta quinta-feira (19), um homem de 36 anos foi esfaqueado por outro de 42 anos na Praça Bartholomeu Tacchini, na Via del Vino. A vítima foi identificada como Rui das Merces Alcântara Fontes, que teria sido esfaqueada após confrontar um homem que teria mostrado o órgão genital para uma criança.

Pessoas que presenciaram a situação relatam que o caso começou quando o agressor urinava na parede de um prédio junto à praça e teria feito um gesto obsceno com o genital para a criança. A mulher que estava com a menina viu e começou a discutir com o suspeito. O bate-boca durou cerca de cinco minutos.

O homem, que posteriormente seria esfaqueado, tentou chamar a mulher, para que se afastasse. Quando ela se afastou, ele se aproximou do outro homem e deu um tapa no suspeito de mostrar o genital. Conforme a Polícia Civil, ainda não há como afirmar se o homem esfaqueado, a mulher e a criança têm algum parentesco, pois as vítimas não se apresentaram na delegacia.

— O homem voltou e deu um tapa no outro (suspeito). O cara reagiu e a princípio achamos que era soco, porque ele fazia esse movimento (como se golpeasse com a mão). Quando o pessoal viu o sangue é que se assustou — conta uma testemunha, que prefere não se identificar.

Também é relatado que brigas são comuns no local e, por isso, as pessoas que estavam perto demoraram para reagir. Um jovem foi quem percebeu que se tratava de uma faca e deu um chute para afastar os envolvidos na confusão. Outro homem, que viu o início da ação de longe, se aproximou e afastou a arma dos envolvidos. O que impressionou a todos é que, após a agressão, o suspeito voltou a sentar no banco e ficou ali até as autoridades chegarem.

— Quando cheguei, ele tinha acertado umas sete ou oito facadas no cara (na vítima). E aí, demos uma voadora e tiramos a faca — relata outra testemunha.